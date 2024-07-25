Рейтинги Камалы Харрис выросли и теперь она опережает Трампа на два процентных пункта. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, почему американцы так поддерживают возможную кандидатку в президенты.

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"Трамп в обороне"

Камала Харрис уже показала, что станет для Дональда Трампа серьезным конкурентом в избирательной гонке. По последним опросам, у нее уже 44% против 42% голосов у Трампа. Это, стоит заметить, невероятный результат, учитывая то, что демократы официально еще не выдвинули Камалу Харрис как кандидата в президенты.

Это она еще даже не начинала и ничего не сделала, только вошла (в избирательную гонку – 24 Канал), а уже вот имеет небольшое, но преимущество. Камала Харрис вышла из тени Джо Байдена, и стало понятно, что она не "легкая добыча" для Трампа, как он сначала заявлял,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Действительно, после того, как Джо Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру, Трамп сказал, что для него победить Камалу Харрис будет еще легче, чем Дональда Трампа. Однако, похоже, надежды экс-президента США уже развеялись.

"Думаю, ситуация небезнадежная (для Харрис – 24 Канал). Трамп в этом противостоянии сейчас находится в обороне", – отметил журналист.

Почему американцы выбирают Харрис

Интересно отметить, что Дональд Трамп также сообщил, что готов к дебатам с Камалой Харрис и хочет, чтобы они состоялись как можно быстрее.

Понятно, что у Харрис есть ресурс, возможности и стратегия. Пока мне непонятно, какую тактику она выберет против Трампа. Будет ли это тактика "прокурор против преступника", что уже проявилось в определенной степени, или это будет тактика "глобалист против изоляциониста", или это будет тактика "прогресс против стагнации",

– отметил Яковенко.

Обратите внимание! В прошлом Камала Харрис занимала должность Генерального прокурора Сан-Франциско. Тогда она эффективно боролась с организованной преступностью и секс-торговлей. Прочитать подробную биографию Камалы Харрис вы можете в нашем материале.

После дебатов с Трампом Харрис может заручиться большей поддержкой американцев. Хотя и сейчас уровень ее поддержки очень высок как на человека, который лишь несколько дней назад вошел в процесс избирательной гонки.

"Ее сторонниками стали те, кто до сих пор не мог определиться, электорат Никки Хейли (соперница Трампа на праймериз – 24 Канал) и это, безусловно, те противники Трампа, которые не могли голосовать за Джо Байдена, потому что уж слишком он был безнадежным. Сейчас все те, кто опасаются прихода Трампа, получили надежду", – подытожил журналист.