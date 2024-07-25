Рейтинги Камали Гарріс зросли і тепер вона випереджає Трампа на два відсоткові пункти. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, чому американці так підтримують можливу кандидатку у президенти.

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"Трамп в обороні"

Камала Гарріс вже показала, що стане для Дональда Трампа серйозним конкурентом у виборчих перегонах. За останніми опитуваннями, у неї вже 44% проти 42% голосів у Трампа. Це, варто зауважити, неймовірний результат з огляду на те, що демократи офіційно ще не висунули Камалу Гарріс як кандидатку у президенти.

Це вона ще навіть не починала та нічого не зробила, лише увійшла (у виборчі перегони – 24 Канал), а вже ось має невелику, але перевагу. Камала Гарріс вийшла з тіні Джо Байдена, і стало зрозуміло, що вона не "легка здобич" для Трампа, як він спочатку заявляв,

– наголосив Ігор Яковенко.

Справді, після того, як Джо Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру, Трамп сказав, що для нього перемогти Камалу Гарріс буде ще легше, ніж Дональда Трампа. Однак, схоже, сподівання експрезидента США вже розвіялися.

"Думаю, ситуація небезнадійна (для Гарріс – 24 Канал). Трамп у цьому протистоянні зараз перебуває в обороні", – зазначив журналіст.

Чому американці обирають Гарріс

Цікаво відзначити, що Дональд Трамп також повідомив, що готовий до дебатів з Камалою Гарріс і хоче, аби вони відбулися якнайшвидше.

Зрозуміло, що у Гарріс є ресурс, можливості та стратегія. Поки мені незрозуміло, яку тактику вона обере проти Трампа. Чи це буде тактика "прокурор проти злочинця", що вже проявилось певною мірою, чи це буде тактика "глобаліст проти ізоляціоніста", чи це буде тактика "прогрес проти стагнації",

– зауважив Яковенко.

Зверніть увагу! У минулому Камала Гарріс обіймала посаду Генерального прокурора Сан-Франциско. Тоді вона ефективно боролась з організованою злочинністю та секс-торгівлею. Прочитати детальну біографію Камали Гарріс ви можете у нашому матеріалі.

Після дебатів з Трампом Гарріс може залучитися більшою підтримкою американців. Хоч і зараз рівень її підтримки дуже високий як на людину, яка лише кілька днів тому увійшла в процес виборчих перегонів.

"Її прибічниками стали ті, хто досі не міг визначитися, електорат Ніккі Гейлі (суперниця Трампа на праймериз – 24 Канал) і це, безумовно, ті противники Трампа, які не могли голосувати за Джо Байдена, бо вже надто він був безнадійним. Зараз всі ті, хто побоюються приходу Трампа, отримали надію", – підсумував журналіст.