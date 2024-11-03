Фактически вес голоса гражданина на выборах США определяется штатом, где он проживает, и партией, за которую он планирует там голосовать. Как определяют победителя президентской гонки в США объяснил 24 Канал.

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Как работает система коллегий выборщиков в США

В выборах президента могут принять участие фактически более 240 миллионов человек. Однако считать голоса будут именно коллегии выборщиков.

Американцы напрямую не голосуют за кандидата, а только делегируют свои голоса коллегии выборщиков. Их есть 538, и они разделены по штатам в соответствии с количеством населения. Побеждает тот кандидат, который получит 270 голосов выборщиков.

Наибольшее количество выборщиков в Калифорнии – 55. Кандидат, который наберет там больше голосов, получит голоса всех 55 выборщиков. Так и со всеми другими штатами, кроме Небраски и Мэн, где голоса выборщиков распределяются в соответствии с населением.

Причина такой системы в том, что США не унитарное государство, а федерация. Соответственно каждый штат будто проводит собственные выборы президента. Избиратели демократов в "красных штатах" и наоборот имеют де-факто очень малое влияние на выборы.

Обратите внимание! Большинство штатов в целом голосуют ожидаемо за одну из партий. Они в народе называются цветами партий "синими" (демократическими) или "красными" (республиканскими) штатами. Основная борьба разворачивается в так называемых swing states ("шаткие штаты"), где голоса распределяются ежегодно почти поровну. Это Пенсильвания, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия и Аризона.

Разница между рейтингами Харрис и Трампа в шатких статах минимальна, а потому предсказать результаты очень трудно.