"Специфический тип политика": что известно о вице-президенте, которого выбрала Камала Харрис

Кандидат от демократов Камала Харрис назвала имя своего вице-президента. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что возможный вице-президент является известной персоной в США. Он имеет популярность среди населения.

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Что известно о Тиме Уолзе

"Этот человек – местная знаменитость в Соединенных Штатах. Он очень специфический тип политика", – отметил Рейтерович.

Тим Уолз прост в общении, он легко находит общий язык с избирателями. В сети можно найти немало предвыборных роликов его общения с детьми, например, когда он подписывал различные документы.

Это такой очень непосредственный человек, похож на типичного американского дядюшку. Он веселый, всегда в хорошем настроении, но при этом профессиональный, компетентный, имеет определенные принципы,

– сказал политолог.

К тому же он много лет служил в Нацгвардии, то есть имеет определенный военный опыт. Готов отстаивать интересы различных групп населения, в этом смысле нет четкого позиционирования.

Волз является человеком из народа, в отличие от Трампа, который себя таким только позиционирует. На самом деле такое сравнение смешное, ведь он родился в очень состоятельной семье. Кандидат в вице-президенты имеет поддержку в некоторых штатах.

Наверняка, он сможет обернуть это в пользу Харрис. Это правильный выбор штаба Харрис, потому что они будут дополнять друг друга и могут неплохо выступать в тандеме. Поэтому кандидатура Уолза принесет дополнительные преимущества кандидату от демократов,

– подчеркнул Рейтерович.

К тому же Уолз сильно отличается от Дже Ди Вэнс – кандидата, которого выбрал Трамп. Этот политик является молодой копией Трампа. Он говорит все, что придет в голову и не отказывается от сказанного.

Может ли измениться отношение к Украине

Поставки оружия Украине будет определять действующая администрация Джо Байдена. Их позиция известна, они поддерживают наше государство, но не во всех моментах. Например, разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России.

А дальше все будет зависеть от того, кто победит. Конечно, Камала Харрис сначала будет продолжать политику Байдена, то есть сначала это будет публичная поддержка Украины и непризнание аннексии территорий.

Впрочем мы пока не знаем, какова четкая позиция Камалы Харрис относительно российско-украинской войны. Ведь то, что она говорила раньше было связано с должностью вице-президента,

– подчеркнул Рейтерович.