Политика Дональда Трампа не соответствует ожиданиям значительной части американцев. В окружении Дональда Трампа, есть те, кто мог бы, вероятно, лучше справляться с президентскими обязанностями.

Политолог-американистка Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что Марко Рубио может иметь амбиции стать следующим президентом. Однако сейчас он всеми методами подчеркивает преданность нынешнему американскому руководителю.

Какой политической фигурой является Марко Рубио?

Александра Филипенко подчеркнула, что до того, как стать госсекретарем США Марко Рубио высказывал острую критику относительно вторжения России на территорию Украины. Однако после того, как он стал частью администрации Дональда Трампа подобные высказывания прекратились. Сам Рубио подчеркивал, что сейчас он проводит политику лидера США.

В переговорном процессе между Украиной и Россией его давно не было. Это как раз может быть связано с позицией по Кремлю. Однако в вопросе Латинской Америки, в частности Венесуэлы, Рубио сейчас активно участвует.

У него есть значительное преимущество. Он испаноязычный американец. Его родители выходцы из Кубы. Поэтому испаноязычные американцы, которые исторически голосуют за демократов, наоборот могут отдать свой голос за Рубио. Я думаю, что он тихо начнет исследовать этот вопрос,

– предположила политолог-американистка.

У Рубио, вероятно, растут шансы на предстоящих президентских выборах, ведь он представитель классической Республиканской партии, в отличие от Трампа.

Именно поэтому, по словам Филипенко, республиканцы смотрят на Марко Рубио с большой надеждой, потому что понимают, что вице-президент Джей Ди Вэнс является абсолютным продолжение Дональда Трампа. Это уменьшает его шансы стать новым президентом США.

Какую политику сейчас ведет Рубио?