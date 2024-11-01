Республиканец ответил, возможны ли протесты в случае проигрыша Трампа

Уже 5 ноября в США состоятся президентские выборы. На избирательной гонке встретятся Дональд Трамп и Камала Харрис, рейтинги которых сейчас практически на одном уровне.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что на возможность протестов или штурмов повлияют результаты. Говорится о том, насколько незначительным будет разрыв между кандидатами.

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Возможны ли протесты, если Трамп проиграет

Вероятно, результаты выборов не будут озвучены в ближайшие часы после закрытия участков, как это происходит обычно. Разница во времени между западным и восточным побережьем США составляет 3 часа, поэтому нужно будет подождать.

По мнению Бориса Пинкуса, не стоит отбрасывать судебных исков, ведь на выборах возможны, хоть и незначительные, но все-таки фальсификаций, вброса бюллетеней. Это тоже может повлиять на сроки объявления победителя.

Если случится так, что Трамп проиграет, то никаких вооруженных выступлений не будет. Протесты возможны, люди будут выходить на улицы, но до вандализма, драк, физического воздействия не дойдет. Я в этом не сомневаюсь,

– сказал общественный деятель.

Он добавил, что оказывать определенное влияние могут российские спецслужбы. Ненависть Владимира Путина к США очевидна, а среди тех 20 тысяч людей, которые перешли границу с Мексикой и попали в Америку, могут быть кремлевские спецслужбисты.

Они в любой момент могут спровоцировать ситуацию, а потом Путин традиционно скажет, что ни к чему не причастен. Не стоит забывать и об Иране. Недавно в США задержали пакистанца, который признал, что прибыл в страну по указанию Ирана.