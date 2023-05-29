Предвзятость и ограничение свободы слова: выборы в Турции не признали полностью честными

Международные наблюдатели не признали президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. Отмечали предвзятость государственных СМИ и ограничение свободы слова.

Заявление обнародовала совместная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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В их отчете о втором туре выборов говорится, что во время процесса были предвзятость и давление на избирателей, в том числе со стороны государственных СМИ.

Наблюдатели зафиксировали, что организация самих выборов соответствовала демократическим правилам, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако в предвыборной кампании использовались дискриминирующие оппонентов заявления. Речь также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова.

Наблюдатели считают, что это привело к неравноправному положению кандидатов и предоставлению привилегий Реджепу Тайипу Эрдогану.

Второй тур президентских выборов привел к явному победителю. Однако этот второй тур также проходил в среде, которая во многом не обеспечивает условий для проведения демократических выборов,

– глава делегации ПАСЕ – Франк Швабе.

Обратите внимание! Результаты выборов в Турции негативно сказались на курсе турецкой лиры, который и раньше снижался. По состоянию на утро 29 мая курс упал до рекордного уровня в 20,05 лиры за доллар.

Специалисты предупреждают, что до конца года курс лиры может упасть на 29% - до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику.