Заяву оприлюднила спільна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) і Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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У їхньому звіті про другий тур виборів йдеться про те, що під час процесу були упередженість і тиск на виборців, у тому числі з боку державних ЗМІ.

Спостерігачі водночас зафіксували, що організація самих виборів відповідала демократичним правилам, і виборці могли вільно обирати кандидатів. Однак, у передвиборній кампанії використовувалися заяви, які дискримінують опонентів. Мова також про упередженість державних ЗМІ й обмеження свободи слова.

Спостерігачі вважають, що це призвело до нерівноправного становища кандидатів і надання привілеїв Реджепу Таїпу Ердогану.

Другий тур президентських виборів привів до явного переможця. Однак, цей другий тур також відбувався в середовищі, яке багато в чому не забезпечує умов для проведення демократичних виборів,

– голова делегації ПАРЄ – Франк Швабе.