Детали передает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Что в Раде говорят о выборах

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко подчеркнул: называние дат играет на руку агрессору. Поэтому те, кто берут на себя смелость говорить о сроках проведения выборов, должны отнестись к этому взвешенно и ответственно.

Сейчас мы понимаем, что озвучивание любых таких дат пальцем в небо, не основываясь на каком-либо понимании относительно будущего, относительно следующих месяцев жизни нашей страны, – это политическая игра на публику,

– сказал он.

По словам Корниенко, сейчас нет никаких утвержденных дат – ни 26 января, ни 26 октября, ни 26 сентября, ни 26 марта. Заявления оппозиции о проведении выборов 26 октября он прокомментировал так: "Даты можно разные называть. Но, если говорить слово "сахар" или "шоколад", то во рту слаще не станет от этого".

Россия постоянно говорит, что Зеленский нелегитимен и что Украина должна провести выборы. А также манипулирует, мол, не будет ничего подписывать с украинским президентом, потому что он нарушил законы.

Первый заместитель председателя парламента напомнил, что выборы могут назначить в течение 6 месяцев после отмены правового режима военного положения. А еще этот процесс требует времени для подготовки, поэтому ЦИК работает.

Напомним, Федор Вениславский сказал, когда в Украине могут отменить военное положение.