На сайте ЦИК открыли доступ к информации о выборах впервые с начала полномасштабной войны

На сайте Центральной избирательной комиссии возобновился доступ к информации о выборах, в частности об избранных депутатах, составах избирательных комиссий. Эти данные были закрыты из соображений безопасности.

ЦИК продолжает восстанавливать работу Государственного реестра избирателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Движение ЧЕСТНО.

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Что означает открытие доступа к информации о выборах

На сайте Центральной избирательной комиссии в январе 2025 года снова открыли доступ к избирательной информации, в частности об избранных депутатах и составах избирательных комиссий. Ранее эти данные были недоступны из соображений безопасности после начала полномасштабного вторжения.

До восстановления возможность просмотреть сведения о баллотировании была только при условии их архивирования, но далеко не все страницы хранились в Web-архиве. Закрытость информации значительно усложняла доступ к данным о кандидатах, партии и результаты голосования.

Сейчас на сайте ЦИК снова можно найти информацию о президентских и парламентских выборах, а также результаты местных выборов.

Скриншот с сайта ЦИК

Как пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии для Движения ЧЕСТНО, после вторжения был закрыт доступ к избирательным процессам, в частности к составам избирательных комиссий и спискам избранных депутатов, во избежание рисков для безопасности. Сейчас доступ к этим данным полностью восстановлен.

Тогда же ЦИК закрыла доступ к Государственному реестру избирателей чтобы обезопасить персональные данные избирателей. Сейчас восстановление работы Государственного реестра избирателей проходит в несколько этапов. Уже работает система периодического обновления данных об избирателях.

"ЦИК завершает очередной этап по восстановлению работы Государственного реестра избирателей – упорядочения информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес”, – рассказал Движению ЧЕСТНО Дубовик.