Какие вопросы обсуждает парламентская группа по выборам: эксклюзивные детали о составе и работе

В Верховной Раде работает рабочая группа по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период. Есть много нюансов, которые сейчас обсуждают.

Юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал 24 Каналу, что в рабочую группу входит более 60 человек, среди которых представители всех парламентских фракций и депутатских групп, эксперты, ученые, представители общественных организаций и международных структур. Все вопросы подробно обсуждают.

Возможно ли провести выборы во время войны?

По словам Магеры, никто из рабочей группы ни на одном заседании не выступал с идеей проведения выборов во время действия военного положения. Это сделать невозможно. Речь идет исключительно о послевоенных выборах. Когда прекратит действие военное положение, тогда начнется подготовка к первым послевоенным выборам.

Мы даже не рассматриваем вариант, при котором выборы состоялись бы во время военного положения. Если кто-то думает, что выборы – это изготовили бюллетени, побросали в урну, сделали протокол и назвали это выборами. Это то, что происходите в Северной Корее, России, Беларуси. Такого в Украине не может быть априори. Если мы будем такое делать, тогда возникает вопрос, а как мы после того сможем говорить о юридической ничтожности псевдовыборов во всяких "ЛНР", "ДНР", в Крыму. Чем мы тогда будем отличаться,

– сказал Магера.

Принцип свободных выборов невозможен для реализации, когда в стране существует военное положение с ограничением на передвижение, комендантским часом, ограничением для мирных собраний граждан и т.д. Ни один избирательный процесс не может здесь происходить.

Основанием для отмены военного положения должно быть по крайней мере достижение устойчивого мира или по крайней мере возвращение к ситуации определенных периодов времен АТО/ООС, когда происходили лишь отдельные боевые действия, которые не были масштабными.

Когда можно провести выборы после завершения военного положения?

Эксперты отмечают, что нужно по крайней мере 6 месяцев для подготовки к выборам. Однако они учитывают, что в случае завершения военного положения может быть колоссальный запрос граждан на выборы.

Люди могут требовать немедленного проведения выборов. Поэтому не уверен, дадут ли нам 6 месяцев на подготовку. Если будет 3 – 4 месяца, то это уже лучше, чем ничего,

– отметил Магера.

