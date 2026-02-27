Пойдет ли Буданов на выборы в случае прекращения огня: руководитель ОП дал четкий ответ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что говорить о президентских выборах в Украине сейчас бессмысленно. По его словам, основным сейчас является переговорный процесс.

Об этом глава Офиса президента сказал 26 февраля в интервью ливанскому изданию Almodon.

Планирует ли Буданов идти на выборы?

Во время интервью у Кирилла Буданова поинтересовались, допускает ли он возможность проведения президентских выборов в Украине при условии 60-дневного прекращения огня, а также готов ли он лично баллотироваться на пост главы государства.

В ответ руководитель Офиса президента заявил, что сейчас его задачей является налаживание эффективного переговорного процесса.

Говорить о выборах при нынешних обстоятельствах бессмысленно,

– добавил он.

К слову, в интервью Буданов также рассказал, какой единственный сценарий может гарантировать безопасность для Украины, Европы и мира в целом. По словам руководителя ОП, речь идет о создании условий, при которых страна-агрессор Россия перестанет существовать в формате империи.

В то же время, как считает Буданов, пока не стоит рассчитывать на то, что Россия изменится под влиянием внутренних факторов.

Возможно ли вообще проведение выборов?