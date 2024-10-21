Я не юноша, а реалист, – Садовый о выборах и вероятном участии в них

Поговаривают, что в Украине в 2025 могут состояться выборы. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пока не думал об участии в местных, парламентских или президентских выборах.

Говорит, что сейчас сосредоточен на проблемах Львова. Такой ответ он дал в интервью для "РБК-Украина".

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Садовый надеется на "временное мирное соглашение"

Андрей Садовый говорит, что надеется, что Украина будет иметь "какое-то время передышки и будет хотя бы временное мирное соглашение". Временное, потому что по его словам, с Россией не может быть ничего постоянного, ведь она все равно обманет.

Садовый говорит, что за это мирное время придется делать все возможное, чтобы перестроить Украину изнутри.

Потому что мы имеем очень крутой внутренний потенциал, но он не задействован для общей победы,

– считает он.

"Думать сейчас о выборах неэтично"

Городской голова Львова отметил, что тратить время на мысли о выборах сейчас неэтично.

"Будет возможность мира, тогда, я думаю, вместе сядем, подумаем... С адекватными людьми... За время работы городским головой, за то время, когда мои коллеги были в парламенте, я познакомился с большим количеством людей. Для меня главное, это есть государство, чтобы оно было. Чтобы мы не имели худшей ситуации, чем есть сегодня. Потому что до войны мы имели ограбленную страну, а сейчас мы имеем ограбленную страну, которая еще разрушена", – сказал Садовый в интервью.

Он отметил, что многое придется отстроить, а еще – изменить структуру государства, в частности, минимизировать количество чиновников.

Вот есть районные советы. А зачем, кому они нужны? Например, депутатский корпус, его должно быть в половину меньше. Нам столько не надо депутатов. Нам чиновников столько не надо,

– объяснил Садовый.

Политик считает, что если Украина в мирное время сумеет перестроить государство, то станет успешной и сильной на следующие десятилетия. "Если мы будем бросаться во внутреннюю борьбу, споры, это будет катастрофа для страны", – добавил он.

Вернется ли Садовый в большую политику

На вопрос журналистов, рассматривает ли он возвращение в большую политику, Садовый ответил, что он "не юноша 18 лет, а реалист".

"И я чувствую ответственность за мою общину. Мы приняли здесь очень много людей из других регионов как переселенцы. Мы принимаем каждый день раненых. И сказать, знаете, что я запихну голову в песок и буду просто молчать – этого не будет. Я буду поддерживать здоровых, адекватных людей. Какая разница, где я буду, кем я буду, где я буду работать", – сказал мэр Львова.

Он добавил, что просто хочет жить в успешной стране.