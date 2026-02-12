Пока нам гарантируют только переговоры: у Зеленского ответили, готовится ли Украина к выборам

Недавно в Financial Times написали, что Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского провести выборы в Украине в мае. Однако пока такие сообщения могут быть выгодными разве что российской пропаганде.

Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что выборы возможны, но только после конкретных шагов, которые ведут к завершению войны. В течение этого времени в Киеве уже могут готовиться к ним, но этот процесс достаточно долгий, ведь нужно учесть большое количество деталей.

Готовится ли Украина к выборам?

После публикации Financial Times о требовании США относительно выборов Зеленский заявил, что их можно провести, но при одном условии – если Вашингтон гарантирует Украине безопасность.

В то же время советник Офиса Президента Украины отметил, что пока США могут гарантировать только переговорный процесс, в рамках которого обсуждают остановку активной фазы войны.

Более того, в издании отметили, что Киев должен был бы объявить о проведении выборов 24 февраля. Однако именно в этот день Россия начала полномасштабное вторжение, поэтому "перечеркнуть" эту дату другим информационным поводом нельзя.

Кроме этого, важно понять, что сообщения от Financial Times – это анонимные инсайдеры. Зеленский дал четкий ответ на это и сказал: "Впервые слышу". Это четкий ответ относительно избирательного процесса,

– подчеркнул он.

Подоляк объяснил, что сейчас провести выборы невозможно из-за отсутствия безопасности – каждый день Россия атакует дронами и ракетами гражданские города. Именно поэтому Киев сначала настаивает остановить боевые действия по принципу "стоим, где стоим", подписать гарантии безопасности и продолжать переговорный процесс.

Только после этого возможны выборы. Однако они будут совсем другими, чем раньше (учитывая законодательные акты, списков, финансирования и голосования людей, которые являются ВПЛ).

Обратите внимание! Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак отметил, что украинцы готовы к выборам. Однако очень важно, чтобы они были после перемирия, а не до.

Когда Украина сможет провести выборы?