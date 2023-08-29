Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что для проведения в Украине избирательных процессов во время войны необходимы важные изменения, прежде всего, в Конституции государства.
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В Украине во время действия военного положения невозможно проводить выборы, ведь это противоречит Конституции.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такую возможность, подчеркнул, что в мирное время организация избирательных процессов обошлась бы в 5 миллиардов гривен.
"При нынешних условиях и в рамках помощи западных партнеров вероятно такую сумму можно было бы найти для проведения выборов. Возможно, сенатор Грэм ее и найдет", – предположил политтехнолог.
Как будут голосовать беженцы
Однако на пути к осуществлению демократических выборов есть еще немало препятствий.
В частности, как будут голосовать беженцы, которые находятся за пределами Украины в разных странах мира. Их количество может достигать 10 миллионов человек.
Кроме того, как будут голосовать украинцы, похищенные оккупантами, – в России? Их не менее 2 миллионов. Известно, что россияне похитили 700 тысяч украинских детей. Большинство из них имеют семьи, и дети были похищены вместе с родителями,
– отметил Шейтельман.
Также на оккупированных территориях Украины проживает несколько миллионов человек, и тоже неизвестно, как они будут голосовать.
Политтехнолог объяснил сложность проведения выборов в Украине: смотрите видео
Кандидаты – на фронте
Еще один актуальный вопрос – как будут выдвигаться кандидаты на предстоящих выборах.
Если представить, как бы проходили выборы в Украине после войны, то наверняка половина участвовавших в них кандидатов сейчас воюют на фронте. Однако, если бы выборы состоялись сейчас, они не имели бы возможности участвовать в них,
– подчеркнул политтехнолог.
Он отметил, что не нашел в истории примеров других стран, когда бы во время такой войны, которая сейчас идет в Украине, проводились бы демократические выборы. В частности, в Нидерландах во время фашистской оккупации выборы не происходили, так же как и в Великобритании во время Второй мировой войны.
Следовательно, в выборах не могут участвовать те, кто должен, – военные, которые сейчас воюют. Также не могут голосовать те, кто должен, – их нет в стране. Тогда в чью пользу будут эти выборы? Только в пользу России,
– отметил Михаил Шейтельман.
Когда сегодня некоторые западные политики говорят о возможных выборах, нужно им противостоять. И Президент Украины, по мнению политтехнолога, противостоит им политкорректным способом.
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Выборы в Украине: что известно
- Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году. Он считает лучшей "инвестицией в стабильность Европы" предоставить возможность Украине выжить как "независимой, самоуправляемой, основанной на верховенстве права демократии".
- Ранее Грэм на пресс-конференции, которая прошла во время его визита в Киев, отметил, что в Украине должны были состояться выборы в 2024 году даже несмотря на объявленное в стране военное положение. Эти выборы, по его словам, должны быть "свободными и честными".
- В то же время Президент Украины, отвечая на призыв сенатора, отметил, что выборы в стране могут состояться, если США и Евросоюз согласятся на выполнение определенных условий.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что, прежде всего, Верховная Рада должна проголосовать за изменения в законодательстве для проведения выборов во время войны. Также Украина должна получить финансовую поддержку от партнеров.
- Кроме того, необходимо обеспечить деятельность наблюдателей и создать условия для голосования украинским беженцам за пределами Украины.