Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що для проведення в Україні виборчих процесів під час війни потрібні важливі зміни насамперед в Конституції держави.

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Наразі в Україні під час дії воєнного стану неможливо проводити вибори, адже це суперечить Конституції.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи таку можливість, наголосив, що в мирний час організація виборчих процесів коштувала б 5 мільярдів гривень.

"За теперішніх умов та в межах допомоги західних партнерів ймовірно таку суму можна було б й знайти для проведення виборів. Можливо сенатор Грем її і знайде", – припустив політтехнолог.

Як голосуватимуть біженці

Однак на шляху до здійснення демократичних виборів є ще чимало перешкод.

Зокрема, як будуть голосувати біженці, які перебувають за межами України в різних країнах світу. Їхня кількість може сягати 10 мільйонів людей.

Крім того, як будуть голосувати українці, які були викрадені окупантами, – в Росії? Їх щонайменше 2 мільйони. Відомо, що росіяни викрали 700 тисяч українських дітей. Більшість з них мають родини, і діти були викрадені разом з батьками,

– відзначив Шейтельман.

Також на окупованих територіях України проживають декілька мільйонів людей, і теж невідомо, як вони будуть голосувати.

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Кандидати – на фронті

Ще одне нагальне питання – як будуть висуватися кандидати на майбутніх виборах.

Якщо уявити, як би проходили вибори в Україні після війни, то напевно половина кандидатів, що брали б в них участь, зараз воюють на фронті. Однак, якби вибори відбулися нині, вони б не мали можливості долучитися до них,

– підкреслив політтехнолог.

Він зауважив, що не знайшов в історії приклади інших країн, коли б під час такої війни, яка зараз триває в Україні, проводились би демократичні вибори. Зокрема в Нідерландах під час фашистської окупації вибори не відбувались, так само як і у Великій Британії під час Другої світової війни.

Отже, у виборах не можуть брати участь ті, хто має, – військові, які зараз воюють. Також не можуть голосувати ті, хто повинен, – їх немає в країні. Тоді на чию користь будуть ці вибори? Лише на користь Росії,

– зазначив Михайло Шейтельман.

Коли сьогодні окремі західні політики говорять про можливі вибори, потрібно їм протистояти. І Президент України, на думку політтехнолог, протистоїть їм політкоректним способом.

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