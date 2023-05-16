В ПАСЕ настаивают на выборах даже во время военного положения: Данилов резко отреагировал

Президент ПАСЕ Тини Кокс считает, что Украина обязана провести свободные демократические выборы даже в условиях военного положения. Политик признал, что, согласно украинской Конституции, волеизъявление в таких условиях невозможно, но он убежден, что наше государство должно найти выход из ситуации.

Тини Кокс сделал соответствующее заявление в интервью изданию "Европейская правда" Глава ПАСЕ убежден, что украинская власть найдет возможности для проведения выборов и непременно их организует.

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Будут ли выборы, пока идет война

Президент ПАСЕ убежден, что Украина должна не только победить в войне с Россией, но и сохранить основы демократии, поскольку у партнеров тогда возникнет вопрос, почему они поддерживают наше государство.

Победить в войне, пережить это вторжение – это уже невероятный вызов. Но восстановить, усилить, отстроить страну, соблюдая при этом правила демократии, верховенства права и прав человека – это вызов будет оставаться с вами на много лет вперед. Но вы должны преодолеть этот вызов. Потому что, если вы этого не сделаете, то у вас самих возникнет вопрос: так что же мы защищали в этой войне, которую Россия развязала против Украины,

– заявил Кокс.

Для голосования, по словам Кокса, можно выбрать возможность волеизъявления онлайн. Президент ПАСЕ подчеркнул, что никто не осудит Украину, если выборы не пройдут идеально, однако возможно осуждение, когда они вообще не состоятся.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона резко ответил на слова президента ПАСЕ. Чиновник подчеркнул, что до завершения военного положения в Украине не будет выборов, поскольку это противоречит нашей Конституции.

Когда введено такое положение, в котором сегодня находится наша страна, никакие выборы не могут происходить. Точка,

– подчеркнул Данилов.

Что о выборах говорит Зеленский

Согласно закону, в последнее воскресенье октября этого года в Украине должны были состояться парламентские выборы. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что если война не завершится к этому времени, то выборы будут отложены.

Стоит отметить, что в Украине ряд проблем в проведении выборов, которые создало полномасштабное вторжение России. Например, серьезным вызовом станет актуализация списка избирателей с учетом того, что многие украинцы получили статус внутриперемещенных лиц или уехали за границу.

Кроме того, еще в 2019 году возникала проблема нехватки избирательных участков за границей. В условиях того, что миллионы украинцев сейчас беженцы в мире, эта проблема возникает еще более остро.

Также для Крыма и оккупированных до полномасштабного вторжения территорий Донецкой и Луганской областей планируют ввести выборный мораторий до 2030 года из-за того, что эти территории уже 9-й год под российской оккупацией. Вполне возможно, что решение об особенностях избирательного процесса в зависимости от региона будет приниматься СНБО.