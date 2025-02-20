Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Стефанчука в фейсбуке.

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Стефанчук высказался о выборах в Украине

Председатель Верховной Рады высказался относительно заявлений о необходимости проведения выборов во время полномасштабной войны. По его мнению, такие призывы следует тщательно анализировать: является ли это реальной возможностью для страны, или просто очередным инструментом для дестабилизации ситуации в Украине.

Стефанчук отметил, что Владимира Зеленского выбрали на демократических выборах и сегодня он возглавляет борьбу за свободу, независимость и безопасность украинцев.

Спикер парламента отметил, что выборы в Украине состоятся и они пройдут по законам Украины.

Выбор будут делать граждане Украины. И это будут демократические выборы. Рашистский враг не может и не будет нам ничего диктовать. Мы не будем копировать их практики, где "победитель" известен еще до голосования, а псевдовыборы проходят вместе с псевдореферендумами – в нашем случае еще и под дулами российских автоматов,

– говорится в сообщении Стефанчука.

По его словам, Россия никогда не была за мир – она всегда маскировала свою агрессию псевдо-миротворчеством. Как он указал, ее сценарий неизменен: сначала оккупация, затем давление через "переговоры", которые должны лишь закрепить достигнутое силой.

"Стоит ли делать вид, что на этот раз все будет иначе? Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания действия военного положения. Это прямая норма украинского закона. Придумывать "демократию" под обстрелами – это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в Кремле", – резюмировал спикер парламента.