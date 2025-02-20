Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Стефанчука у фейсбуці.

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Стефанчук висловився про вибори в Україні

Голова Верховної Ради висловився щодо заяв про необхідність проведення виборів під час повномасштабної війни. На його думку, такі заклики варто ретельно аналізувати: чи є це реальною можливістю для країни, чи просто черговим інструментом для дестабілізації ситуації в Україні.

Стефанчук наголосив, що Володимира Зеленського обрали на демократичних виборах і сьогодні він очолює боротьбу за свободу, незалежність та безпеку українців.

Спікер парламенту зазначив, що вибори в Україні відбудуться і вони пройдуть за законами України.

Вибір робитимуть громадяни України. І це будуть демократичні вибори. Рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати. Ми не копіюватимемо їхні практики, де "переможець" відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів,

– ідеться в повідомленні Стефанчука.

За його словами, Росія ніколи не була за мир – вона завжди маскувала свою агресію псевдо-миротворчістю. Як він вказав, її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через "переговори", які мають лише закріпити досягнуте силою.

"Чи варто робити вигляд, що цього разу все буде інакше? Україна не відмовляється від демократії. Але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. Це пряма норма українського закону. Вигадувати "демократію" під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у Кремлі", – резюмував спікер парламенту.