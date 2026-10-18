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24 Канал Новости политики Зеленский ответил, пойдет ли он на второй срок, если выборы состоятся во время войны
18 октября, 21:02
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Зеленский ответил, пойдет ли он на второй срок, если выборы состоятся во время войны

Вероника Соцкова

Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов до завершения боевых действий возможно лишь при условии, что перемирие с Россией продлится не менее 60 дней. Если же голосование состоится позже, то Украине понадобится около 6 месяцев на подготовку.

Об этом президент Украины заявил в интервью программе "Meet the Press" на американском телеканале NBC 18 октября.

Хочет ли Зеленский выборов в Украине?

Владимир Зеленский опроверг предположение о том, что он якобы не заинтересован в проведении выборов.

Если вы думаете, что я не хочу проведения выборов, это неправда и несправедливо, 
– заявил глава государства.

После завершения войны Украине понадобится примерно шесть месяцев, чтобы подготовиться к голосованию. Это необходимо не только для урегулирования законодательных вопросов, но и для обеспечения безопасности избирательного процесса.

В то же время Зеленский заявил, что готов рассмотреть возможность проведения выборов до окончания войны, если Россия согласится на перемирие продолжительностью не менее 60 дней.

Если Трамп и Путин действительно хотят, чтобы я провел выборы, дайте нам как минимум 60 дней перемирия без каких-либо дополнительных переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы изменить законодательство и подготовить необходимую инфраструктуру, 
– сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что выборы должны быть честными, а украинские военнослужащие должны получить возможность проголосовать, ведь именно они защищают государство.

Зеленский также ответил на вопрос, будет ли он участвовать в предстоящих выборах, если они состоятся еще до окончания войны.

Если выборы будут проходить во время войны, конечно, это моя ответственность. Ведь я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны, 
– подчеркнул он.

Напомним, 10 октября Дональд Трамп вновь вновь призвал провести выборы в Украине, и намекнул, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Во время беседы с журналистами американский лидер заявил, что украинский президент якобы не хочет завершать войну с Россией.

В то же время Путин якобы готов заключить соглашение: "Ну, я считаю, что ему (Зеленскому – 24 Канал) следует провести выборы, и он мог бы решить этот вопрос уже давно. И ему следует провести выборы, и он не может повышать цену на нефть. Он уже достаточно сделал".