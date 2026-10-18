Зеленский ответил, пойдет ли он на второй срок, если выборы состоятся во время войны

Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов до завершения боевых действий возможно лишь при условии, что перемирие с Россией продлится не менее 60 дней. Если же голосование состоится позже, то Украине понадобится около 6 месяцев на подготовку.

Об этом президент Украины заявил в интервью программе "Meet the Press" на американском телеканале NBC 18 октября.

Хочет ли Зеленский выборов в Украине?

Владимир Зеленский опроверг предположение о том, что он якобы не заинтересован в проведении выборов.

Если вы думаете, что я не хочу проведения выборов, это неправда и несправедливо,

– заявил глава государства.

После завершения войны Украине понадобится примерно шесть месяцев, чтобы подготовиться к голосованию. Это необходимо не только для урегулирования законодательных вопросов, но и для обеспечения безопасности избирательного процесса.

В то же время Зеленский заявил, что готов рассмотреть возможность проведения выборов до окончания войны, если Россия согласится на перемирие продолжительностью не менее 60 дней.

Если Трамп и Путин действительно хотят, чтобы я провел выборы, дайте нам как минимум 60 дней перемирия без каких-либо дополнительных переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы изменить законодательство и подготовить необходимую инфраструктуру,

– сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что выборы должны быть честными, а украинские военнослужащие должны получить возможность проголосовать, ведь именно они защищают государство.

Зеленский также ответил на вопрос, будет ли он участвовать в предстоящих выборах, если они состоятся еще до окончания войны.

Если выборы будут проходить во время войны, конечно, это моя ответственность. Ведь я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны,

– подчеркнул он.

Напомним, 10 октября Дональд Трамп вновь вновь призвал провести выборы в Украине, и намекнул, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Во время беседы с журналистами американский лидер заявил, что украинский президент якобы не хочет завершать войну с Россией.

В то же время Путин якобы готов заключить соглашение: "Ну, я считаю, что ему (Зеленскому – 24 Канал) следует провести выборы, и он мог бы решить этот вопрос уже давно. И ему следует провести выборы, и он не может повышать цену на нефть. Он уже достаточно сделал".