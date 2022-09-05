В Великобритании 5 сентября объявили нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс.

Вскоре победителя официально назначит королева. Дальше новый премьер будет назначать министров, сообщает 24 канал.

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Новый премьер выступила с первой речью

После оглашения результатов Трасс заявила, что для нее большая честь быть лидером Консервативной партии. В речи новый премьер вспомнила и об Украине и своем предшественнике Борисе Джонсоне.

Я хочу отдать должное своему оппоненту Риши Сунаку, а также поблагодарить нашего лидера и уходящего с должности друга Бориса Джонсона. Тебя обожают всюду от Киева до Карлайла,

– сказала Трасс.

Она также пообещала разрешить энергетический кризис, снизить налоги и обеспечить рост экономики.

"Пойдет по пути Джонсона": что известно о Лиз Трасс

Новый премьер Великобритании родилась в 1975 году в Оксфорде. В университете она училась на престижной программе "Философия, политика и экономика", которую заканчивали разные должностные лица и политики. Активной в политике Трасс стала еще в студенческие годы, а к консерваторам она присоединилась уже после окончания вуза.

Политическая карьера Трасс началась в 2008 году, когда она с третьей попытки прошла в городской совет Гринвича. В 2012 году консерваторша начала работать в министерстве образования, а через два года возглавила министерство экологии. В 2016 году она поддержала членство Великобритании в ЕС, а впоследствии кардинально изменила свои взгляды и стала поклонницей Bretix. С 2021 года чиновница возглавила МИД страны.

Трасс всегда поддерживала Бориса Джонсона. Как кандидатка в премьеры она говорила, что будет идти по его пути и будет поддерживать Украину.

Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, идя по пути Бориса Джонсона, и обязуюсь гарантировать, что путин претерпит неудачу и стратегическое поражение в Украине, а россия будет скована в будущем,

– говорила Трасс.

Ранее политик работала над санкциями против окружения владимира путина, а также выступала за военную помощь для Украины. Различные политологи прогнозируют, что после избрания Трасс политика Лондона в отношении россии и войны будет столь же бескомпромиссной.

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