Нет сомнений, что после смены власти поддержка Украины со стороны Великобритании сохранится. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что британцы точно хотят уменьшить российские возможности на международной арене.

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Чего ожидать от нового правительства

"Что касается Великобритании, то здесь меньше всего переживаний, что их политика может измениться, потому что это государство, которое не только является одним из ключевых партнеров Украины в течение последних двух лет, но и страна, которая является стратегическим оппонентом России", – подчеркнул Максим Джигун.

Представители Лейбористской партии голосовали за важные решения в поддержку Украины, поэтому после выборов вряд ли стоит ожидать принципиальных изменений. К тому же говорится о стране с консервативным обществом и еще более консервативной политикой.

Несмотря на то, что консерваторы считают себя партией, которая больше всего подходит для формирования британского правительства, лейбористы точно справятся с кадровыми назначениями и с тем, чтобы ключевые представители на должностях министра обороны, министра финансов или иностранных дел были людьми, которые разбираются в тонкостях нынешней международной ситуации,

– подчеркнул политолог.

Стоит вспомнить, что события в Великобритании происходят очень быстро. Даже когда еще не были обнародованы результаты, Риши Сунак уже признал поражение, поздравил представителей Лейбористской партии и покинул пост премьера. В тот же день король Чарльз назначил нового премьер-министра. Это является свидетельством, что британская политическая элита понимает, насколько непростым является время, и то, что поддерживать важные решения нужно без задержек.

Уже сейчас мы должны выстраивать качественные отношения с новым руководством. Президент Зеленский поздравил коллег и я уверен, что наше сотрудничество будет не менее плодотворным, чем с политическими предшественниками,

– подытожил Максим Джигун.

Досрочные выборы в Великобритании состоялись 4 июля. По результатам около 400 мест в парламенте получили лейбористы, а консерваторы – более 100.

В тот же день премьер Риши Сунак ушел с поста премьера. Он заверил, что в вопросе Украины ничего не изменится, потому что наше государство поддерживают обе партии.