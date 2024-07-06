Немає сумнівів, що після зміни влади підтримка України з боку Великої Британії збережеться. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, додавши, що британці точно хочуть зменшити російські можливості на міжнародній арені.

До теми Адвокат знедолених і новий прем'єр Британії: хто такий Кір Стармер і чого чекати Україні

Чого очікувати від нового уряду

"Щодо Великої Британії, то тут найменше переживань, що їхня політика може змінитися, тому що це держава, яка не лише є одним із ключових партнерів України впродовж останніх двох років, але й країна, яка є стратегічним опонентом Росії", – підкреслив Максим Джигун.

Представники Лейбористської партії голосували за важливі рішення на підтримку України, тож після виборів навряд чи варто очікувати принципових змін. До того ж мовиться про країну з консервативним суспільством і ще більш консервативною політикою.

Попри те, що консерватори вважають себе партією, яка найбільше підходить для формування британського уряду, лейбористи точно впораються з кадровими призначеннями й з тим, щоб ключові представники на посадах міністра оборони, міністра фінансів чи закордонних справ були людьми, які розуміються на тонкощах нинішньої міжнародної ситуації,

– наголосив політолог.

Варто згадати, що події у Великій Британії відбуваються дуже швидко. Навіть коли ще не були оприлюднені результати, Ріші Сунак вже визнав поразку, привітав представників Лейбористської партії та покинув пост прем'єра. Того ж дня король Чарльз призначив нового прем'єр-міністра. Це є свідченням, що британська політична еліта розуміє, наскільки непростим є час, і те, що підтримувати важливі рішення потрібно без жодних затримок.

Вже зараз ми маємо вибудовувати якісні відносини з новим керівництвом. Президент Зеленський привітав колег і я впевнений, що наша співпраця буде не менш плідною, аніж з політичними попередниками,

– підсумував Максим Джигун.

Дострокові вибори у Великій Британії відбулися 4 липня. За результатами близько 400 місць у парламенті здобули лейбористи, а консерватори – понад 100.

Того ж дня прем'єр Ріші Сунак пішов з поста прем'єра. Він запевнив, що у питанні України нічого не зміниться, бо нашу державу підтримують обидві партії.