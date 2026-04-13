МИД отменяет рекомендации по воздержанию от поездок в Венгрию после выборов
- МИД Украины отменил рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после завершения избирательной кампании в этой стране.
- Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду на нормализацию отношений с Венгрией и восстановление добрососедства.
В МИД Украины отменили рекомендацию украинцам воздержаться от поездок в Венгрию. Их вводили на фоне напряженной избирательной кампании в стране.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
МИД отменяет рекомендацию не посещать Венгрию
В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
Сибига отметил, что повышенные риски провокаций после окончания избирательной гонки потеряли свою актуальность.
Он также выразил надежду на нормализацию отношений с Венгрией.
Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании – жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания,
– подчеркнул глава МИД.
Венгры, по его словам, не поддались на антиукраинскую пропаганду и политику шантажа.
"Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановления общего уважения и воплощения общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", – добавил Сибига.
Почему существовала рекомендация не посещать Венгрию?
МИД просило граждан воздержаться от поездок в Венгрию на фоне незаконных действий венгерских властей.
Днем 5 марта премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Антитеррористический центр в Будапеште. Там он анонсировал усиление контроля за иностранными гражданами, которые прибывают в страну якобы на фоне событий на Ближнем Востоке.
Вечером того же дня силовики этого же центра задержали два украинских инкассаторских автомобиля, которые перевозили деньги из Австрии в Украину транзитом через территорию Венгрии.
После инцидента МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за грубого обращения с украинскими инкассаторами и нарушения Венской конвенции, консульских законов 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции.