МИД отменяет рекомендации по воздержанию от поездок в Венгрию после выборов

В МИД Украины отменили рекомендацию украинцам воздержаться от поездок в Венгрию. Их вводили на фоне напряженной избирательной кампании в стране.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

МИД отменяет рекомендацию не посещать Венгрию

В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

Сибига отметил, что повышенные риски провокаций после окончания избирательной гонки потеряли свою актуальность.

Он также выразил надежду на нормализацию отношений с Венгрией.

Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании – жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания,

– подчеркнул глава МИД.

Венгры, по его словам, не поддались на антиукраинскую пропаганду и политику шантажа.

"Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановления общего уважения и воплощения общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", – добавил Сибига.

