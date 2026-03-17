Весь Будапешт обклеен Зеленским: как российские политтехнологи подставили Орбана

Виктор Орбан использует образ Зеленского как "внешнего врага" в предвыборной кампании, которую координируют люди из Кремля. Несмотря на то что оппозиционная партия "Тиса" опережает "Фидес" в рейтингах, из-за мажоритарной системы реальный результат может оказаться совсем другим.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что партии идут на одном уровне и количество провокаций пока не уменьшится.

Смотрите также: "Давно бы уже были переговоры": Орбан заявил, что Европа виновата в отсутствии мира в Украине

Зачем Орбан создает иллюзию внешней угрозы для избирателей?

Орбан расклеил портреты Зеленского по всей Венгрии, невольно сделав украинского президента одним из самых известных лиц в стране.

"Тиса" опережает "Фидес" на 8 – 12%, но это может создать иллюзию победы – де-факто идут ноздря в ноздрю, потому что Орбан имеет преимущество в мажоритарных округах, которые определяют большинство парламента. Весь этот трэш с портретами Зеленского рассчитан на сельский электорат,

– сказал Чаленко.

Орбан прошел эволюцию от образа Украины как государства, потерявшего суверенитет, до Украины как могущественной силы, превращающей саму Венгрию в колонию. Эксперт отмечает, что это, пусть и в такой форме, является фактическим признанием геополитического статуса официального Киева.

Красноречивым является и тот факт, что один из членов венгерской делегации отказался ехать в Киев, потому что имеет украинское гражданство и побоялся мобилизации. Это случайно обнажило многолетнюю подрывную деятельность Будапешта, а именно: массовую раздачу паспортов на Закарпатье.

"Выбирать будут венгры, а не мы – и это надо понимать. Определенная надежда есть, потому что электорат оппозиции – это преимущественно образованное население крупных городов, и это может сыграть свою роль на выборах. Но в то же время надо быть осторожными, потому что любая провокация с украинской стороны становится прекрасной пищей для предвыборной кампании Орбана", – объяснил Чаленко.

Обратите внимание! Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной отметил, что критика Зеленского со стороны Петера Мадьяра из-за угроз Орбану является вполне ожидаемой. Он добавил, что к Мадьяру тоже могут возникнуть определенные вопросы, но он ориентирован на Европу и Украина будет иметь возможность урегулировать отношения с Венгрией, тогда как в случае победы Орбана проблемы, скорее всего, будут продолжаться.

Что еще известно об отношениях между Украиной и Венгрией?