Это их дела, – Зеленский о влиянии Украины на выборы в Венгрии

Президент Владимир Зеленский прокомментировал выборы в Венгрии, подчеркнув, что Киев не вмешивается во внутренние дела соседнего государства. Выборы в Венгрии - это исключительно вопрос венгерского общества.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

Зеленский о выборах в Венгрии и нефтепроводе "Дружба"

Комментируя выборы в Венгрии, Владимир Зеленский отметил, что Украина не имеет никакого отношения к выборам в Венгрии.

Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения,

– заявил президент.

Также президент упомянул требования венгерского правительства по восстановлению поврежденного Россией нефтепровода "Дружба". Зеленский отметил, что в случае дальнейшего блокирования Венгрией европейского финансирования и требований восстановить транзит нефти, то "мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод".

Он добавил, что ответственность по поставкам российской нефти лежит на европейцах. Тогда как Киев весной 2026 планирует завершить восстановительные работы в рамках предыдущих договоренностей.

Безусловно, уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно. То есть это может быть процесс транзита со всеми рисками, и тем более мы не знаем, удержатся ли "русские" от новых ударов,

– пояснил президент.

