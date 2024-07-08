Ранее прогнозировали победу ультраправой партии "Национальное объединение" Ле Пен, однако французы отдали 182 места в парламенте левому "Народному фронту". Именно они должны избрать премьер-министра страны.

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Кто может стать премьером во Франции

Члены "Нового народного фронта" призывают Эммануэля Макрона назначить премьер-министром человека из альянса победителей,

– отметило издание.

Журналисты объяснили, что пока согласия по этому вопросу еще не достигли.

Кроме того, от представителей "Зеленых" прозвучали мысли о том, что решение будут принимать "спокойно и без спешки", стремясь достичь консенсуса между всеми участниками левого альянса.

Издание вспомнило, что во время кампании в качестве потенциального премьера упоминали лидера "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона. Ведь он представляет одну из основных партий в альянсе.

"Этот сценарий не исключен, но означает, что на такую кандидатуру должны согласиться все остальные соратники", – объяснила французская пресса.

Кстати, по результатам выборов в парламент Франции: