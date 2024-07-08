Раніше прогнозували перемогу ультраправій партії "Національне об'єднання" Ле Пен, проте французи віддали 182 місця в парламенті лівому "Народному фронту". Саме вони мають обрати прем'єр-міністра країни.

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Хто може стати прем'єром у Франції

Члени "Нового народного фронту" закликають Еммануеля Макрона призначити прем'єр-міністром людину з альянсу переможців,

– зауважило видання.

Журналісти пояснили, що наразі згоди з цього питання ще не досягли.

Окрім того, від представників "Зелених" пролунали думки про те, що рішення будуть ухвалювати "спокійно і без поспіху", прагнучи досягти консенсусу між усіма учасниками лівого альянсу.

Видання пригадало, що під час кампанії як потенційного прем'єра згадували лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона. Адже він представляє одну з основних партій в альянсі.

"Цей сценарій не виключений, але означає, що на таку кандидатуру мають погодитися всі інші соратники", – пояснила французька преса.

До речі, за результатами виборів до парламенту Франції: