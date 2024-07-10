Когда основной месседж "Национального объединения" Марин Ле Пен был бы, что "вы боитесь проводить выборы, народ Франции не за вас". Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что это позволило бы ультраправым нарастить на порядок больше собственных сторонников не на идеологической почве, а протестной.

Смотрите также Шок, но не катастрофа: можно ли еще остановить ультраправых во Франции и стоит ли их так бояться

Почему результат выборов во Франции может сыграть не в пользу Украины

По словам политолога, 9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание – французский парламент. Политик пошел на такой шаг после поражения на выборах в Европарламент. Ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрало около 33%, партия Макрона – 15%, социалисты – 14%.

Господин Макрон выбирал из худшего и худшего, ему пришлось выбрать первый вариант. Для Украины эта ситуация чрезвычайно болезненна,

– отметил Игорь Чаленко.

Ведь президент и премьер-министр будут из разных партий, какой бы ни была будущая сформированная коалиция. Учитывая это, помощь Украине может быть приторможена как раз из-за внутренних бюрократических процессов во Франции. Принятие определенных политических решений также могут пошатнуться.

Уже слышали от Жордана Барделлы (заместитель председателя "Национального объединения" – 24 Канал), что они хотят отменять разрешение Украине бить дальнобойным вооружением по территории России. То же самое на днях повторила Марин Ле Пен. Это даже тактический риск, если "Национальное объединение" с кем-то сможет договориться о коалиции и Барделла станет премьером,

– сказал глава Центра анализа и стратегий.

Не пропустите Объединил французов против праворадикалов: как Макрон удачно воспользовался системой

Кто победил на парламентских выборах во Франции

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции, на первом месте партия "Новый народный фронт", далее идет президентская коалиция Эмманюэля Макрона "Вместе!", на третьем месте – ультраправое "Национальное объединение".

Итак "Новый народный фронт" всего получил 182 парламентских мандата в парламенте. У коалиции "Вместе!" – 168 мест и у "Национального объединения" – 143.

Всего во французском парламенте 577 мест. Соответственно оставшиеся,, распределились между кандидатами не из коалиций, среди них также есть отдельные представители "правых" и "левых" сил.