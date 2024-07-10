Коли основний меседж "Національного об'єднання" Марін Ле Пен був би, що "ви боїтеся проводити вибори, народ Франції не за вас". Таку думку 24 Каналу висловив політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що це дало б змогу ультраправим наростити на порядок більше власних прибічників не на ідеологічному ґрунті, а протестному.

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Чому результат виборів у Франції може зіграти не на користь Україні

За словами політолога, 9 червня президент Франції Емманюель Макрон розпустив Національні збори – французький парламент. Політик пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе "Національне об’єднання" Марін Ле Пен набрало близько 33%, партія Макрона – 15%, соціалісти – 14%.

Пан Макрон обирав з гіршого та найгіршого, йому довелося обрати перший варіант. Для України ця ситуація надзвичайно болісна,

– наголосив Ігор Чаленко.

Адже президент та прем'єр-міністр будуть з різних партій, якою б не була майбутня сформована коаліція. З огляду на це, допомога Україні може бути пригальмована якраз через внутрішні бюрократичні процеси у Франції. Ухвалення певних політичних рішень також можуть похитнутися.

Уже чули від Жордана Барделли (заступник голови "Національного об'єднання" – 24 Канал), що вони хочуть скасовувати дозвіл Україні бити далекобійним озброєнням по території Росії. Те саме днями повторила Марін Ле Пен. Це навіть тактичний ризик, якщо "Національне об'єднання" з кимось зможе домовитися про коаліцію і Барделла стане прем'єром,

– сказав голова Центру аналізу та стратегій.

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Хто переміг на парламентських виборах у Франції

За підсумками другого туру парламентських виборів у Франції, на першому місці партія "Новий народний фронт", далі йде президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!", на третьому місці – ультраправе "Національне об'єднання".

Отже "Новий народний фронт" усього отримав 182 парламентські мандати у парламенті. У коаліції "Разом!" – 168 місць і у "Національного об'єднання" – 143.

Загалом у французькому парламенті 577 місць. Відповідно ті, що залишилися, розподілилися між кандидатами не з коаліцій, серед них також є окремі представники "правих" і "лівих" сил.