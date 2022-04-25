Выборы во Франции в 2022 году завершились: официальные результаты 2 тура
Источник:МВД Франции
Во Франции подсчитали 100% голосов во втором туре президентских выборов. В частности, у них уверенную победу одержал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.
Результаты голосования стали известны в ночь на 25 апреля. Поражение на выборах потерпела Марин Ле Пен.
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Макрон победил: известны окончательные и официальные результаты президентских выборов во Франции
После голосования во втором туре выборов президента Франции 24 апреля подсчитали 100% голосов. Окончательный результат таков:
- Макрон – 58,55% (18 779 809 голосов);
- Ле Пен – 41,45% (13 297 728 голосов).
Кстати, он практически полностью соответствует предварительно обнародованным экзитполам, что свидетельствует о прозрачности и качественности французской социологии.
Победа Макрона, заметим, ознаменовала первые выборы во Франции с 2002 года, когда действующий президент был переизбран на второй срок.
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