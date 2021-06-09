"Бунт" ультраправых в Германии: как выборы могут создать новую опасность

Выборы в традиционно менее богатой Восточной Германии могут стать успешными для партии "Альтернатива для Германии" и заложить фундамент ее успеха в Бундестаге.

Пять лет назад правая партия "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) удивила всю политическую Германию, заняв второе место на выборах после альянса Ангелы Меркель. Это произошло в федеральной земле Саксония-Ангальт. Это было символом потенциального роста ультраправых. Новые выборы должны доказать или опровергнуть этот тезис, пишет NYT.

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Провальный тест для "Альтернативы"

6 июня 2021 года, избиратели в Саксонии-Ангальт вернулись, чтобы снова проголосовать. На этот раз до национального плебисцита – всего три месяца. В масштабах страны "Альтернатива для Германии" ослаблена, но все еще ставит высокие цели.

На момент написания этой статьи, ХДС одержала победу, сообщает Politico . За них, по предварительным данным, проголосовали 37,1% избирателей (рост на 7,3% – 24) тогда как за ультраправых – 20,8% (падение на 3,5% по сравнению с 2016 годом – 24).

Это говорит нам, что AfD не удержала избирателей в одном из своих наиболее успешных регионов. В 2016 году эта партия заняла жесткую позицию против массового приезда беженцев с Ближнего Востока и Африки. Теперь вся борьба идет вокруг экономического восстановления после эпидемии коронавируса и работы школ.

Армин Лашет, лидер ХДС, не имел большой популярности в землях бывшей Восточной Германии, ему было трудно набирать там голоса. Исправить это могла лишь высокая явка и уверенная победа его партии, убеждены немецкие политические аналитики. Что и произошло, и теперь "ХДС" будет чувствовать себя гораздо более уверенно 26 сентября. Агитация, кстати, уже началась.

Лашет проводит в основном интернет-кампанию, потому что в Германии продолжают действовать противоэпидемические мероприятия. Однако, лидер ХДС совершил визит в один горный район. Там он говорил о времени и инвестициях, необходимых, чтобы "отойти от угля". И обещал поддержку, аналогичную той, которую получил его родной, в прошлом очень индустриальный регион Северный Рейн-Вестфалия, когда он отказался от ископаемого топлива.

Возможно, это и принесло плоды: по данным экзитполов, за партию Лашета были готовы отдать голоса 30% саксонцев, это на 7% больше, чем у ультраправых. По факту, вышло даже намного лучше.

Саксонские проблемы Регион испытывает нехватку врачей, полиции, преподавателей. К тому же имеет самое старое население во всей Германии. Многие молодые люди после воссоединения Германии покинули Восток ради гораздо более развитого Запада.

Назад в прошлое: история успеха правых

2016 год. Меркель принимает в Германии более 1 млн беженцев, страна вынуждена адаптироваться. Саксония-Ангальт борется с надвигающейся безработицей. "Альтернатива" ожидает хорошего выступления на выборах, основываясь на успешной кампании против евро в 2013. Но никто не ожидал, что они придут вторыми с потрясающим результатом в 24% голосов.

За них голоса отдали 272 тысячи жителей федеральной земли. Однако они привлекли внимание не только Германии, но и спецслужб, следящих за экстремизмом. За руководством партии установили наблюдение из-за высказываний, оскорбительных для мусульман и евреев, а также возможных связей с экстремистами. Отделения в Бранденбурге и Тюрингии тоже под наблюдением.

Новую кампанию "АдН" строит на противодействии коронавирусным ограничениям. Главный лозунг: "Свобода против коронабезумия!".

Несмотря на все эти скандалы "Альтернатива для Германии" стала очень сильной партией в Саксонии, фактически второй силой. "Вместо раскола, они консолидировались, становясь все более радикальной оппозиционной силой", – сказал NYT Александр Генсель, политолог Института исследования демократии в университете Геттингена.

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Региональная важность Саксония – маленькая земля с менее чем 2 млн избирателей. Обычно, она не имеет большого влияния на национальную политику Германии. Но в этом году, выборы там – последние перед плебисцитом в Бундестаг, поэтому их результаты будут экстраполироваться на всю страну.

Невозможный союз

Это подводит нас к важному вопросу: если встанет нужда, пойдут ли другие консерваторы в коалицию с "Альтернативой"? Это создало среди них ощутимый раскол. Лашет говорит, что это невозможно: "Мы не хотим сотрудничества с "АдН" на любом уровне". Впрочем, после 16 лет центризма от госпожи Меркель, ХДС может пойти разными путями.

Правый фланг партии рассматривает шанс усилить движение вправо, но неизвестно, насколько успешной будет эта попытка.

В декабре 2020, премьер-министр земли Райнер Хаселофф, христианский демократ, уволил регионального министра внутренних дел. Потому что он, мол, продвигал возможность правительства меньшинства с "АдН". Хаселофф баллотируется на новый срок, а вообще во главе своей земли уже 10 лет.

Традиционно слабые на востоке "зеленые". набрали 5,9%. Социал-демократы показали плохой результат, упав ниже 10% – 8,4%. Впрочем, скорее всего, именно с этими двумя политсилами Хаселофф создаст коалицию.

Левые из "Линке" тоже "пострадали": в отличие от 16 с лишним процентов 5 лет назад, сейчас они едва набрали 11%. Они являются преемниками восточногерманской Коммунистической партии.

"Я благодарен всем гражданам, что действительно значительное большинство выбрало демократию и провело границу между ней и правыми. Мы сохранили наш имидж демократов", – сказал Хаселофф в воскресенье на телевидении. Сам он, кстати, поддерживает соперника Лашета, лидера Баварии Маркуса Зедера из сестринского для ХДС Христианско-социального союза (ХСС).

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Обещания касались стабильности и перспектив, а также – развития сел и восстановления лесов. В менее населенных районах теперь создают новые рабочие места. В том числе путем создания локаций для федеральных органов власти и агентств. Но уровень жизни в Саксонии-Ангальт все еще отстает от Западной Германии.

Между двумя частями Германии "продолжают существовать четкие различия", подчеркнул господин Хаселофф.

Саксония-Анхальт имеет уникальную историю, это регион со специфической ситуацией. Несмотря на зеленых и демократов, четверть избирателей поддержит "АдН". На это стоит обратить внимание,

– сказал Александр Генсель.

Что бы там ни было, основная битва за Бундестаг еще впереди.