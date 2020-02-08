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      Выборы на Донбассе: что предлагает помощник Зеленского

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      Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что стороны смогут договориться о выборах на Донбассе в октябре 2020 года уже на следующей встрече в нормандской формате.

      Дмитрий Лиховий, который является редактором сайта, специализирующегося на освещении войны, считает, что для того, чтобы проводить выборы, нужно вернуть на временно оккупированных территориях украинское правовое поле. Это означает контроль над границей и суд над боевиками, которыми сейчас управляет Кремль.

      Интересно: Россия хочет вернуть Украину Донбасс – Дейнега назвал цель Путина

      "Чтобы провести выборы в интересах Украины, нужно привести туда украинские партии, украинские правоохранительные органы. И проводить там агитацию не два-три месяца, как в схеме, которую предлагает Ермак, а годы", – пояснил редактор сайта "Новинарня" Дмитрий Лиховий.

      Эксперт считает, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, потом возвращение контроля над границей. Договоренности принимались быстро под угрозой масштабного вторжения российских войск и поэтому их нужно менять. Иначе последствия для Украины будут негативными и законсервируют оккупацию ОРДЛО марионеточными режимами, которые контролирует Кремль.

      Нормандська четвірка
      Нормандская четверка

      "Политическими партиями в Украине не могут быть террористические организации, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Здесь мы должны говорить о свободе волеизъявления. Это в первую очередь выборы не под дулами автоматов, а в спокойных условиях, когда человек делает волеизъявление и имеет право его сделать", – рассказала заместитель гендиректора Комитета избирателей Украины Наталья Линник.

      Наталія Линник
      Наталия Линник

      Эксперты единодушны: если проводить выборы уже в октябре 2020 года, это не выгодно Украине. Голосование с соблюдением всех норм законов невозможно без возвращения границы, украинских СМИ, политических партий, предвыборной агитации, а также без ряда других требований. На это нужно минимум год или два.

      Важно! Следующая встреча в нормандском формате запланирована на апрель 2020 года в Берлине.

      Что известно о заседании ТКГ в 2020 году

      16 января в Минске состоялось первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращения огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.

      29 января состоялось еще одно заседание. Стороны обсудили освобождения удерживаемых между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопросы границы, который сейчас контролируют оккупанты.

      донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Новости Украины Минские договоренности Андрей Ермак Новости России Война на Донбассе
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