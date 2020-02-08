Вибори на Донбасі: що пропонує помічник Зеленського

Помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що сторони зможуть домовитися про вибори на Донбасі у жовтні 2020 року вже на наступній зустрічі у Нормандському форматі.

Дмитро Лиховій, який є редактором сайту, що спеціалізується на висвітленні війни, вважає, що для того, щоб проводити вибори, потрібно повернути на тимчасово окуповані території українське правове поле. Це означає контроль над кордоном та суд над бойовиками, якими нині керує Кремль.

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"Щоб провести вибори в інтересах України, потрібно привести туди українські партії, українські правоохоронні органи. І проводити там агітацію не два-три місяці, як у схемі, яку пропонує Єрмак, а роки", – пояснив редактор сайту "Новинарня" Дмитро Лиховій.

Експерт вважає, що Мінські угоди передбачають спершу проведення виборів, відтак повернення контролю над кордоном. Домовленості приймалися швидко під загрозою масштабного вторгнення російських військ і тому їх потрібно змінювати. Інакше наслідки для України будуть негативними і законсервують окупацію ОРДЛО маріонетковими режимами, які контролює Кремль.



Нормандська четвірка

"Політичними партіями в Україні не можуть бути терористичні організації, які погрожують життю і здоров'ю громадян. Тут ми маємо говорити про свободу волевиявлення. Це в першу чергу вибори не під дулами автоматів, а в спокійних умовах, коли людина робить волевиявлення та має право його зробити", – розповіла заступниця гендиректора Комітету виборців України Наталія Линник.



Наталія Линник

Експерти одностайні: якщо проводити вибори вже в жовтні 2020 року, це не вигідно Україні. Голосування з дотриманням усіх норм законів неможливе без повернення кордону, українських ЗМІ, політичних партій, передвиборчої агітації, а також без ряду інших вимог. На це потрібен щонайменше рік або два.

Важливо! Наступна зустріч у нормандському форматі запланована на квітень 2020 року в Берліні.

Що відомо про засідання ТКГ у 2020 році

16 січня у Мінську відбулося перше у новому році засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили припинення вогню та нові ділянки розведення сил на Сході України.

29 січня відбулося ще одне засідання. Сторони обговорили звільнення утримуваних між Україною та Росією, припинення вогню на Сході та питання кордону, який наразі контролюють окупанти.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу