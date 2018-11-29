Выборы президента Грузии: оппозиция не признает результаты

Объединенная оппозиция не признает результаты второго тура президентских выборов в Грузии. Кроме этого, лидер оппозиции и кандидат в президенты Григол Вашадзе заявил, что будет требовать проведения досрочных парламентских выборов в стране.

Ранее 24 канал сообщал, что победу во втором туре президентских выборов в Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала почти 60% голосов избирателей.

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Мы не признаем результаты этих выборов, у Грузии нет президента,

– сказал Вашадзе.

По его словам, Объединенная оппозиция также требует проведения досрочных парламентских выборов.

Кроме того, Вашадзе анонсировал акцию протеста в воскресенье, 2 декабря, на проспекте Руставели в Тбилиси.

Отметим, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили тоже заявил, что не признает результаты президентских выборов. Ранее он выразил свою поддержку "народному кандидату" от Объединенной оппозиции Григолу Вашадзе.



Напомним, Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Кто такая Саломе Зурабишвили? Будущая президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михеил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.



Зурабишвили пошла на выборы формально как независимая кандидатка. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила принимала активное участие в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и главы партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.