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      Вибори президента Грузії: опозиція не визнає результатів

      62 Читать новость на русском
      Григол Вашадзе
      Григол Вашадзе / фото з відкритих джерел

      Об'єднана опозиції не визнає результатів другого туру президентських виборів у Грузії. Окрім цього, лідер опозиції та кандидат в президенти Григол Вашадзе заявив, що вимагатиме проведення дострокових парламентських виборів у країні.

      Раніше 24 канал повідомляв, що перемогу в другому турі президентських виборів у Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала майже 60% голосів виборців.

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      Ми не визнаємо результатів цих виборів, у Грузії немає президента,
      – сказав Вашадзе.

      За його словами, Об'єднана опозиція вимагає також проведення дострокових парламентських виборів.

      Крім того, Вашадзе анонсував акцію протесту в неділю, 2 грудня, на проспекті Руставелі в Тбілісі.

      Зазначимо, що третій президент Грузії Міхаель Саакашвілі теж заявив, що не визнає результатів президентських виборів. Раніше він висловив свою підтримку "народному кандидату" від Об'єднаної опозиції Григолу Вашадзе.

      Нагадаємо, Центрвиборчком Грузії оголосив про перемогу Саломе Зурабішвілі на виборах президента після обробки голосів з 99,7% виборчих дільниць.

      Хто така Саломе Зурабішвілі?Майбутня президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта. З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.

      Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.

      Теги: Саломе Зурабішвілі Новини політики Новини Грузії Результати виборів
      Джерело: 24 Канал
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