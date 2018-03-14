Выборы президента РФ в Крыму: президент Австрии сделал серьезное заявление
Выборы российского президента на территории оккупированного Крыма являются нелегитимными, поскольку полуостров был аннексирован вопреки международному праву.
Об этом заявил федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает "Укринформ".
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С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма была и является противоправной, и это также является позицией Европейского Союза, поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или президента. И это не только моя точка зрения – это однозначно точка зрения всего австрийского правительства,
– заявил австрийский лидер.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что Владимир Путин сегодня, 14 марта, намеренно едет в оккупированный Крым, и именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.
"Я очень благодарен и президенту, и правительству Австрии за официальную позицию, которая была высказана на сайте Министерства иностранных дел Австрии, о том, что они не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют и не признают (выборов президента РФ – "24")", – подытожил Порошенко.
Напомним, после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческой миссии ООН в ряде регионов мира, если в этом будет необходимость.