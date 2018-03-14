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Вибори президента РФ у Криму: президент Австрії зробив серйозну заяву

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Австрія не визнає
Австрія не визнає "вибори" в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

Вибори російського президента на території окупованого Криму є нелегітимними, оскільки півострів був анексований усупереч міжнародному праву.

Про це заявив Федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком у Києві, передає "Укрінформ".

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З погляду Австрії зрозуміло, що анексія Криму була і є протиправною, і це є також позицією Європейського Союзу, тому на території Криму не можуть відбуватися правомочні вибори до російського парламенту або президента. І це не тільки моя точка зору – це однозначна точка зору всього австрійського уряду,
– заявив австрійський лідер.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко наголосив, що Володимир Путін сьогодні, 14 березня, навмисно їде в окупований Крим, і саме тому надзвичайно важливою є єдина позиція всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого Криму.

"Я дуже дякую і президентові, й уряду Австрії за офіційну позицію, яка була висловлена на сайті Міністерства закордонних справ Австрії, про те, що вони не спрямовують до Криму спостерігачів, не вітають, і не визнають (виборів президента РФ – "24")", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова наростити свою присутність у миротворчий місіях ООН у низці регіонів світу, якщо в цьому буде необхідність.

Теги: Новини України Анексія Криму Володимир Путін Новини політики Новини Росії Австрія Новини Криму Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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