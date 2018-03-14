Порошенко заявив про готовність України збільшити участь у миротворчих місіях ООН
В середу, 14 березня, Президент України Петро Порошенко після зустрічі з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом заявив, що Україна готова наростити свою присутність у миротворчий місіях ООН у низці регіонів світу, якщо в цьому буде необхідність.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Порошенко зазначив, що обговорив з Ван дер Белленом ситуацію на окупованому Донбасі.
Читайте також: Росія готується зірвати міжнародну місію миротворців на Донбасі, – розвідка
Президент Австрії вкотре запевнив у готовності Відня зробити свій посильний внесок у розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй і за рішенням Ради безпеки ООН,
– повідомив український президент.
"І я запропонував, що якщо в цьому буде необхідність, то Україна готова збільшити свою присутність у миротворчих силах інших регіонів і територій", – наголосив Порошенко.
Він також запевнив, що втілення в життя цієї ініціативи створить атмосферу, яка сприятиме відновленню миру на українській землі.