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      Выборы в Киеве могут пройти 8 декабря: "Слуга народа" готовит законопроект

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      "Слуга народа" готовит законопроект о выборах в Киеве на 8 декабря
      "Слуга народа" готовит законопроект о выборах в Киеве на 8 декабря / Иллюстративное фото

      Парламентская фракция партии "Слуга народа" готовит законопроект "О столице". Вероятно, именно он будет способствовать проведению внеочередных местных выборов в Киеве еще до конца 2019 года, а именно – 8 декабря.

      Один из народных избранников "Слуги народа" отметил, что досрочное проведение выборов в Киеве зависит от того, успеют ли они написать соответствующий проект закона, пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники.

      Важно: Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий

      Теоретически выборы могут быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре,
      – рассказал нардеп.

      Кто планирует баллотироваться в мэры Киева?

      1. Действующий городской голова столицы Виталий Кличко;
      2. Нардеп от "Слуги народа", бывший генпродюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

      Несмотря на это, по данным издания, Ткаченко намерен бороться только за кресло мэра Киева и отказался претендовать на должность председателя КГГА.

      Такое решение "Слуги народа" якобы касается только Киева. Местные выборы по всей стране решили не проводить в этом году. Согласно Конституции Украины, очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако, сейчас рассматривается возможность переноса их на весну следующего года.

      Когда в Украине должны состояться местные выборы?
      Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года.
      Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.

      Поэтому, по прогнозу экспертов, новая власть все-таки захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

      blog_ava
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      Теги: Законодательство Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Слуга народа Новости Киева
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