Выборы в Киеве могут пройти 8 декабря: "Слуга народа" готовит законопроект

Парламентская фракция партии "Слуга народа" готовит законопроект "О столице". Вероятно, именно он будет способствовать проведению внеочередных местных выборов в Киеве еще до конца 2019 года, а именно – 8 декабря.

Один из народных избранников "Слуги народа" отметил, что досрочное проведение выборов в Киеве зависит от того, успеют ли они написать соответствующий проект закона, пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники.

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Теоретически выборы могут быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре,

– рассказал нардеп.

Кто планирует баллотироваться в мэры Киева?

Действующий городской голова столицы Виталий Кличко; Нардеп от "Слуги народа", бывший генпродюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Несмотря на это, по данным издания, Ткаченко намерен бороться только за кресло мэра Киева и отказался претендовать на должность председателя КГГА.

Такое решение "Слуги народа" якобы касается только Киева. Местные выборы по всей стране решили не проводить в этом году. Согласно Конституции Украины, очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако, сейчас рассматривается возможность переноса их на весну следующего года.

Когда в Украине должны состояться местные выборы?

Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.



Поэтому, по прогнозу экспертов, новая власть все-таки захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.