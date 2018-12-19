Выбрана страна 2018 года по версии журнала The Economist

Английский журнал The Economist каждый год составляет рейтинг стран с наибольшим прогрессом в развитии демократии, в 2018 году первой в этом списке стала Армения.

Об этом сообщило издание The Economist.

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При формировании рейтинга журналисты больше обращали внимание на то, как страны совершенствовались в течение года.

Страной года станет не самая влиятельная или самая богатая нация, не страна с самой вкусной едой (прости, Япония). В этом году премия отмечает прогресс,

– отметили в The Economist.

Редакция отметила демократические преобразования в Армении, которые удалось осуществить без жертв. Однако отметила, что еще не решен неприятный территориальный конфликт с Азербайджаном, который может вспыхнуть снова.

В The Economist отметили, что успешная работа в течение одного года не является гарантией будущего успеха и привели пример прошлогоднего победителя – Франции, которую недавно всколыхнула волна протестов, и победителя 2015 Мьянмы, которая сейчас "переживает кровавый регресс".



Протесты во Франции

В тройку лидеров вошли также Малайзия, в которой на выборах в парламент отдали большинство оппозиционной силе и Эфиопия, премьер-министром которой стал демократический политик и реформатор Абия Ахмед.

Напомним, 9 декабря в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Победу вырвал политический блок Николы Пашиняна "Наш шаг".