18:48
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Обрано країну 2018 року за версією журналу The Economist

      279 Читать новость на русском
      Вірменія очолила рейтинг країн з демократичним прогресом
      Вірменія очолила рейтинг країн з демократичним прогресом / highschool.latimes.com

      Англійський журнал The Economist щороку складає рейтинг країн із найбільшим прогресом у розвитку демократії, у 2018 році першою у цьому списку стала Вірменія.

      Про це повідомило видання The Economist.

      Читайте також: Думки місцевих мешканців про вибори у Вірменії: чи переможуть прихильники Росії

      При формуванні рейтингу журналісти найбільше звертали увагу на те, як країни вдосконалювалися впродовж року.

       Країною року стане не найвпливовіша чи найбагатша нація, ані країна з найсмачнішою їжею (пробач, Японіє). Цьогорічна премія відзначає прогрес,
      – наголосили в The Economist.

      Редакція відзначила демократичні перетворення у Вірменії, які вдалося здійснити без жертв. Проте наголосила, що ще не вирішено неприємний територіальний конфлікт з Азербайджаном, який може спалахнути знову.

      У The Economist зазначили, що успішна робота впродовж одного року не є гарантією майбутнього успіху й навели приклад торішнього переможця – Франції, яку нещодавно сколихнула хвиля протестів, та переможця 2015 року М'янми, яка зараз "переживає кривавий регрес".

      Протести у Франції
      Протести у Франції

      До трійки лідерів увійшли також Малайзія, у якій на виборах до парламенту віддали більшість опозиційній силі та Ефіопія, прем'єр-міністром якої став демократичний політик та реформатор Абія Ахмед.

      Нагадаємо, 9 грудня у Вірменії відбулись дострокові парламентські вибори. Перемогу вирвав політичний блок Ніколи Пашиняна "Наш крок".

      Теги: Новини політики Новини Вірменії Рейтинги Нікол Пашинян Малайзія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найзахопливіші ігри 2018 року
      сьогодні , 18:00 Найзахопливіші ігри 2018 року
      Михайло Года 119
      Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      сьогодні , 17:00 Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      Дмитро Снєгирьов 842
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сьогодні , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 1485
      Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      сьогодні , 14:30 Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      Наталія Печерська 828
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сьогодні , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 1153
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      У Росії на святкуванні дня народження загинули 8 підлітків
       6 грудня 2015 , 22:56
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук