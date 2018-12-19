Обрано країну 2018 року за версією журналу The Economist

Англійський журнал The Economist щороку складає рейтинг країн із найбільшим прогресом у розвитку демократії, у 2018 році першою у цьому списку стала Вірменія.

Про це повідомило видання The Economist.

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При формуванні рейтингу журналісти найбільше звертали увагу на те, як країни вдосконалювалися впродовж року.

Країною року стане не найвпливовіша чи найбагатша нація, ані країна з найсмачнішою їжею (пробач, Японіє). Цьогорічна премія відзначає прогрес,

– наголосили в The Economist.

Редакція відзначила демократичні перетворення у Вірменії, які вдалося здійснити без жертв. Проте наголосила, що ще не вирішено неприємний територіальний конфлікт з Азербайджаном, який може спалахнути знову.

У The Economist зазначили, що успішна робота впродовж одного року не є гарантією майбутнього успіху й навели приклад торішнього переможця – Франції, яку нещодавно сколихнула хвиля протестів, та переможця 2015 року М'янми, яка зараз "переживає кривавий регрес".



Протести у Франції

До трійки лідерів увійшли також Малайзія, у якій на виборах до парламенту віддали більшість опозиційній силі та Ефіопія, прем'єр-міністром якої став демократичний політик та реформатор Абія Ахмед.

Нагадаємо, 9 грудня у Вірменії відбулись дострокові парламентські вибори. Перемогу вирвав політичний блок Ніколи Пашиняна "Наш крок".