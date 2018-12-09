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      Думки місцевих мешканців про вибори у Вірменії: чи переможуть прихильники Росії

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      За кілька годин у Вірменії закриють виборчі дільниці. Там 9 грудня обирають Національні збори. Оскільки Вірменія стала парламентською республікою, то переможець отримає всю повноту влади.

      У бюлетені 11 партій. Всі вони так чи інакше орієнтовані на Росію.

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      Однак експерти прогнозують, що більшість у парламенті отримає "Наш крок" – політичний блок чинного прем'єра Ніколи Пашиняна. Як відомо, він очолив уряд після квітневих акцій протесту проти його попередника Сержа Саргсяна. На посаді Пашинян був з травня до жовтня 2018 року. А потім подав у відставку. Це був формальний крок – задля розпуску Національних зборів та оголошення нових, адже іншу кандидатуру на пост прем'єра так і не подали.

      Я очікую, що в новий парламент увійдуть люди-патріоти, які люблять Вірменію, вірменський народ, дотримуються закону,
      – сказала мешканка Єревана Елена Канінян.

      Мешканець Єревана Айк Канінян ствердив, що очікує на рух до змін.

      Щодо відношення до Росії: є ті, які дотримуються, наприклад, як і ми, стратегічного партнерства. Деякі кажуть, що потрібно орієнтуватися на Захід. Загалом – весь спектр присутній. Пашинян заявив, що він буде продовжувати зовнішню політику колишню, яка досі була у вірменської влади,
      – заявив лідер фракції "Вірменська революційна федерація Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

      Вперше в історії країни парламент обирають позачергово. Результати мають оголосити вже завтра, 10 грудня. А от вірмени, які перебувають за кордоном, зокрема і в Україні – не зможуть проголосувати. 

      Відео коментарів про вибори у Вірменії

      Нагадаємо, 13 квітня у Вірменії почались масові акції протесту через призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. 23 квітня Саргсян подав у відставку і президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку усього уряду країни. 8 травня, після майже місяця акцій протесту, лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.

      Теги: Новини політики Новини Вірменії
      Джерело: 24 канал
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