Полицейские уже установили личность 43-летнего здолбуновчанина. Об этом 24 Каналу сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровненщины.
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Дети призывали не трогать кота
Вскоре видео вероятного преступления попало в сеть. Его снял один из ребят, который вместе с толпой умолял не выбрасывать кота с балкона многоэтажки.
Как говорится в подписи к видео, уговор свидетелей мужчину не остановил. Однако стоит отметить, что на кадры преступление таки не попало: мужчина только подержал кота над пропастью пару секунд, а впоследствии забрал его домой.
Не трогай! А то мы тебя тронем!
– кричали дети в это время под балконом.
Кадры, снятые перед предполагаемым преступлением: видео
Однако факт остался фактом, вскоре кот упал с балкона. К счастью, животное выжило, однако получило травмы.
Как объяснил событие сам мужчина
Как отметили в Нацполиции, о том, что мужчина выбросил кота с балкона, сообщила его соседка. Поэтому правоохранители выехали на место происшествия.
Он объяснил, что он не выбрасывал кота, потому что даже на видео видно, что он держит в руке котенка. А уже на фото видно, что это кот взрослый, якобы это мама котенка, которого он показывал на видео. Он объяснил, что эта кошка сама выпрыгнула с балкона за птичкой,
– сообщили в пресс-службе.
Так, как ранее стало известно, у мужчины дома есть кошка с котятами. Более того, раньше жестокого обращения с ними соседи не замечали.
Однако правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. А также в случае доказывания преступления решают вопрос привлечения мужчины к административной ответственности по факту жестокого обращения с животными.
Отметим, что такой поступок является нарушением статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотренный штраф может достигать от 3 400 до 5 100 гривен.