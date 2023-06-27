Полицейские уже установили личность 43-летнего здолбуновчанина. Об этом 24 Каналу сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровненщины.

Достойно внимания Неизвестная болезнь: в Польше начали массово болеть и гибнуть коты

Дети призывали не трогать кота

Вскоре видео вероятного преступления попало в сеть. Его снял один из ребят, который вместе с толпой умолял не выбрасывать кота с балкона многоэтажки.

Как говорится в подписи к видео, уговор свидетелей мужчину не остановил. Однако стоит отметить, что на кадры преступление таки не попало: мужчина только подержал кота над пропастью пару секунд, а впоследствии забрал его домой.

Не трогай! А то мы тебя тронем!

– кричали дети в это время под балконом.

Кадры, снятые перед предполагаемым преступлением: видео

Однако факт остался фактом, вскоре кот упал с балкона. К счастью, животное выжило, однако получило травмы.

Как объяснил событие сам мужчина

Как отметили в Нацполиции, о том, что мужчина выбросил кота с балкона, сообщила его соседка. Поэтому правоохранители выехали на место происшествия.

Он объяснил, что он не выбрасывал кота, потому что даже на видео видно, что он держит в руке котенка. А уже на фото видно, что это кот взрослый, якобы это мама котенка, которого он показывал на видео. Он объяснил, что эта кошка сама выпрыгнула с балкона за птичкой,

– сообщили в пресс-службе.

Так, как ранее стало известно, у мужчины дома есть кошка с котятами. Более того, раньше жестокого обращения с ними соседи не замечали.

Однако правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. А также в случае доказывания преступления решают вопрос привлечения мужчины к административной ответственности по факту жестокого обращения с животными.

Отметим, что такой поступок является нарушением статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотренный штраф может достигать от 3 400 до 5 100 гривен.