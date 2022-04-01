Вычислили дежурного актера, который якобы работал в Мариуполе и сбежал в Россию

Россияне продолжают создавать и распространять фейки. Теперь их ложь касается меткомбината "Азовсталь".

Согласно информации, в России взяли какого-то актера, придумали ему имя и должность.

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Для того чтобы представить его "азовстальцем", который хочет вступить в ряды убийц.



Фейк российских СМИ / Фото телеграм

Работники "Азовстали" подтвердили, что человек с таким именем и фамилией никогда у них не работал ни на одном из активов.

"Азовсталь" будет только украинской, потому что наши "азовстальцы" – украинцы, которые любят и гордятся своей Украиной", – отметили в сообщении.

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