Згідно з інформацією, в Росії взяли якогось актора, придумали йому ім'я та посаду.

Важливо Геноцид українського народу, – депутати з Маріуполя звернулися до світу з важливими закликами

Для того, щоб представити його "азовстальцем", який хоче вступити до лав убивць.



Фейк російських ЗМІ / Фото телеграм

Працівники "Азовсталі" підтвердили, що людина з таким ім'ям та прізвищем ніколи у них не працювала на жодному з активів.

"Азовсталь" буде лише українською, бо наші "азовстальці" – українці, які люблять і пишаються своєю Україною", – зазначили у повідомленні.

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