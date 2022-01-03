Выданный США российский бизнесмен может иметь документы об операциях ГРУ за границей, – Bloomber

Российский бизнесмен Владислав Клюшин может получить доступ к документам, удостоверяющим российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Ранее россиянина экстрадировали в США из Швейцарии.

Какой информацией может владеть Клюшин

Бизнесмен, вероятно, владеет документами о взломе серверов Демократической партии США. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской разведке.

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Эти документы якобы подтверждают, что хакерами руководила команда военной разведки главного разведывательного управления России, которую американские компании по кибербезопасности окрестили Fancy Bear или APT28.

Полтора года назад Клюшин получил от президента России Владимира Путина орден Почета. Американское издание опубликовало фотографию награды, находящуюся в материалах американского суда в Массачусетсе. Кроме того, журналисты обнародовали фотокопию пропуска Клюшина в российское министерство обороны.

Награда Клюшина / Фото Bloomberg

Клюшин может стать ценным источником для США

Россиянин имеет доступ к важным секретным операциям ГРУ за границей. Если Клюшин решит сотрудничать со следствием, может стать ценным источником информации для Вашингтона. Саму экстрадицию бизнесмена в США издание назвало "серьезным разведывательным ударом по Кремлю".

Адвокат бизнесмена уже отреагировал на статью. Защитник подчеркнул, что ему неизвестно о документах, к которым может иметь доступ его подзащитный. Клюшин все обвинения отрицает.

Что известно об экстрадиции россиянина