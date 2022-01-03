Якою інформацією може володіти Клюшин

Бізнесмен, ймовірно, володіє документами про злом серверів Демократичної партії США. Про це видання повідомило із посиланням на джерела, близькі до Кремля та російської розвідки.

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Ці документи нібито підтверджують, що хакерами керувала команда військової розвідки головного розвідувального управління Росії, яку американські компанії з кібербезпеки охрестили Fancy Bear або APT28.

Півтора року тому Клюшин отримав від президента Росії Володимира Путіна орден Пошани. Американське видання опублікувало фотографію нагороди, яка перебуває в матеріалах американського суду в Массачусетсі. Крім того, журналісти оприлюднили фотокопію пропуску Клюшина в російське міністерство оборони.



Нагорода Клюшина / Фото Bloomberg

Клюшин може стати цінним джерелом для США

Росіянин має доступ до важливих секретних операцій ГРУ за кордоном. Якщо Клюшин вирішить співпрацювати зі слідством, то може стати цінним джерелом інформації для Вашингтона. Саму екстрадицію бізнесмена до США видання назвало "серйозним розвідувальним ударом по Кремлю".

Адвокат бізнесмена вже відреагував на статтю. Захисник наголосив, що йому не відомо про документи, до яких може мати доступ його підзахисний. Клюшин всі звинувачення відкидає.

Що відомо про екстрадицію росіянина