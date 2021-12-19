Так, Клюшина в Цюріху передали американським поліцейським, які супроводжували його під час польоту до США.

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Співпраця з адміністрацією Путіна

Клюшин співпрацює з російською владою. Він є власником ТОВ "М13". Ця компанія постачає послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж для адміністрації президента Росії.

Крім того, за інформацією російських ЗМІ, Клюшин співпрацює із федеральними міністерствами Росії та іншими державними структурами. Припускають, що раніше бізнесмен володів популярним в Росії політичним телеграм-каналом "Незыгарь".

Як затримали Клюшина