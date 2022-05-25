Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что ситуация в Мариуполе напоминает гетто, ведь сейчас все труднее уехать и заехать в город.
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В Мариуполь завезли кадыровцев вместо "народной милиции ДНР", это сделали для того, чтобы они "обезвреживали опасные элементы". Кроме того, эти кадыровцы выполняют также и функцию "мобильных патрулей", обустраивают блокпосты, тем самым перекрывают еще вчера возможные пути к эвакуации.
– говорит Андрющенко.
По словам Петра Андрющенко, это все происходит, они перенаправляют морем наворованное и сейчас. Россияне также заинтересованы в возобновлении работы комбината Ильича, по крайней мере, уцелевших частей. По словам советника мэра Мариуполя, также есть определенные главари кафиров, которые предлагают превратить Мариуполь в "новый Грозный".
Последние новости о Мариуполе
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что российские кафиры начали процесс предоставления российских паспортов для мариупольцев. За организацией преступной смены гражданства стоит квазиреспублика "ДНР", которая и дала старт для получения паспорта страны-агрессорки.
- Также Андрющенко сообщил, что российские кафиры заявляют якобы в Мариуполе порт заработал в обычном режиме. По его словам, технически для работы порта и восстановления перевалки грузов требуется электричество, которого нет. Даже большое количество отсутствующих генераторов не обеспечат полноценную работу порта.
- В течение почти трех месяцев русские военные уничтожали Мариуполь, где отсутствуют базовые потребности в существовании. Недавно в ВОЗ предупредили, что из-за отсутствия водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.
- Вблизи города спутник зафиксировал три больших места предполагаемого массового захоронения. На территории Мариуполя до сих пор остается более 100 тысяч человек. При этом Россия продолжает осуществлять принудительную депортацию украинцев .
- До недавнего времени шли тяжелые бои за "Азовсталь", где находились украинские военные и мирные люди. В начале мая удалось вывезти гражданских. После этого 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных .
- По данным разведки Министерства обороны Великобритании, в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1 700 украинских воинов . Украинских защитников и защитниц вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.